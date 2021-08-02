عن إيجاد دواء ينهي كورونا.. مسؤول بـ«الصحة»: «كانوا عملوا علاج للإيدز»

استبعد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، التوصل لأي علاج يقضي على فيروس كورونا، قائلًا: «كانوا عملوا علاج للإيدز اللي موجود من 40 سنة، ليس هناك علاج قطعي مانع للفيروسات»، موضحًا أن ما تردد حول قيام إحدى الدول بالعمل على تجارب لعلاج لفيروس كورونا « كلها مضادات للفيروسات غير نوعية، تمنع تكاثر الفيروس وليس الكورونا على وجه الخصوص».

النادي: لا أميل لنظريات المؤامرة بخصوص فيروس كورونا

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه لا يحب أن يميل لنظرية المؤامرة بالنسبة لفيروس كورونا أو أنه مُصنع من بعض الدول لاستهداف فئة معينة، لكن من خلال علم الفيروسات، خرج علينا الكثير من العلماء يؤكدون هذه المعلومة.

اللجنة العلمية: ننتظر تحول كورونا لفيروس مستأنس

وشدد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة الاحتياط من الفيروس واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، « أي فيروس موجود بهذه الصورة ده وباء، إحنا في انتظار إنه يبقى حاجة مستأنسة معانا، إلى أن يحين هذا الوقت ليس أمامنا سوى التطعيم والإقبال عليه، وارتداء الكمامة وغسيل اليدين، والتباعد الاجتماعي».