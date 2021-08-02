«الصحة» عن موعد الموجة الرابعة من كورونا: الإجابة صعبة

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، عن موعد الموجة الرابعة من الفيروس، مشيرا إلى أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة، وتعتمد على بعض العوامل المتغيرة، مثل قدرة الدولة أنها تُطعم أكبر قدر من الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ومدى الإقبال على التطعيم، ومدى قدرة البلاد على التحكم في المطارات والمواني البحرية، ومنع دخول أفراد مصابين أو حاملين للفيروس وسلالات متحورة.

انتظروا الموجة الرابعة في نهاية شهر سبتمبر أو أول أكتوبر

وأضاف «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن كل هذه الأمور تفرق كثيرًا، لكن التقديرات من خلال الدول التي حولنا التي بدأت تنتشر بها الموجة الرابعة ومتحور «دلتا» و«دلتا بلس»، وهي تونس والجزائر والمغرب ولبنان وإسرائيل، ونحن جزء من هذا العالم ومعرضون للدخول في هذه الموجة آخر شهر سبتمبر وأول شهر أكتوبر، «مش عارف يوم كام بالضبط»

لا يوجد ما يُسمى علميا بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن التطعيمات واللقاحات حتى الآن، تُحقق نتائج فعالة، وإن كانت بنسب أقل، «لا يوجد ما يُسمى بالجرعة الثالثة للقاح فيروس كورونا، بل تُسمى جرعة معززة، ولا يوجد دراسات علمية مثبتة محكمة منشورة في مجالات علمية دولية تؤكد ضرورة الحصول على الجرعة الثالثة، ولم تصدر أي توصيات من أي جهة أو مؤسسة علمية كبرى تقول اننا محتاجين ناخد جرعة ثالثة».