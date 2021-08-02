خبير اقتصادي عن فوائد العملة البلاستيكية: «مش هنلاقي أحمد بيحب منى تاني»

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن العملة الجديدة التي طرحت قبل ساعات، ليست مصنعة من البلاستيك، كما يعتقد الجميع، لكن من مادة مقواة، «الناس دماغها راحت في حتة تانية»، موضحًا أن هناك طبقات حماية تعطي العملة الجديدة عمرا أكبرا من الورقية، بنحو 6 أضعاف.

من الصعوبة الكتابة على العملات البلاستيكية الجديدة

وحول مدى إمكانية الكتابة على العملات البلاستيكية، أضاف «نجم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم أف إم»: «طبعا ده هايكون صعب جدا، لأن العملات الجديدة بتمنع الكتابة بالحبر، ولكن يمكن الكتابة بوسائل أخرى، وهو أمر سيحاسب عليه القانون»، مازحًا: «مش هنلاقي أحمد بيحب منى تاني».

العملات البلاستيكية توفر على الدولة تكاليف كبيرة مقارنة بالورقية

وأردف الخبير الاقتصادي، أن استخدام العملة البلاستيكية، يوفر على الدولة تكاليف كبيرة مقارنة بالعملة الورقية، حيث إن العملة الورقية مدة صلاحيتها قليلة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يتعامل مع العملات بطريقة غريبة من خلال الكتابة عليها، وهذا يجعل عمرها الافتراضي أقل من عامين.

إصدار العملات البلاستيكية مطلع نوفمبر المقبل

وبدأ العد التنازلي لاستقبال السوق المصرية العملات البلاستيكية المصنوعة من «البوليمر»، التي تعتبر مادة «صديقة للبيئة»، بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، واطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد، الذي سيتم إصداره في مطلع شهر نوفمبر المقبل.