«الصحة»: لم نرصد «متحور دلتا» حتى الآن.. لكننا لسنا في مأمن

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن كل التحورات التي حدثت حتى الآن لم تؤثر على فاعلية اللقاح، لافتة إلى أن تقليل فرصة انتقال الفيروس من شخص إلى شخص، يقلل من فرص التحور، موضحة أن «متحور دلتا» موجود في 80 دولة، وموجود في المنطقة العربية، ولكنه غير موجود في العينات التي خضعت للتحليل في مصر حتى الآن، حيث يتعرفون عليه عن طريق الدراسات الجينية، بأجهزة خاصة موجودة في مصر، وهي مرتفعة التكلفة جدًا.

وأضافت «عاصم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين: «هذه التحاليل تؤخذ من عينات من الناس، وليس كل الناس، مشددة على أن كل الناس تتحدث عن أثر (دلتا) على الأطفال وشدته في الإصابة، وأن هناك نسب وفيات مرتفعة في الفئات الأقل عمرًا، ولكن كل نسب الوفيات في مصر حتى الآن لم تتأثر أو تتغير، ولم نرصد زيادة في وفيات الفئات الأقل عمرًا، وهذه نقطة تطمئننا على عدم وجود دلتا في مصر، ولكن نحن أو غيرنا لسنا في مأمن من وصول دلتا، وآجلًا أم عاجلًا سيصل إلى كل الدول».

وشددت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، على أن الإسراع في عملية التطعيم يساعد كثيرًا في تقليل فرص تحور الفيروس، وظهور تحورات جديدة منه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف الذكية.