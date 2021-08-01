موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين.. الرابط والخطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان طريقة حجز لقاح كورونا للمسافرين، موضحة أن حجز لقاح كورونا للمسافرين يتم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، حيث خصصت الصحة 126 مكتب لاستخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا والراغبين فى الحصول على هذه الشهادات، مشيرة إلى أن هذه الشهادات مؤمنة، مطالبة المواطنين بالإسراع فى حجز لقاح كورونا، وأنه سيتم تنوع اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

حجز لقاح كورونا للمسافرين

واستعرضت وزارة الصحة طرق حجز لقاح كورونا للمسافرين عن طريق موقع الوزارة والتى جاءت على النحو التالى:

- أولا الدخول على رابط الموقع من هنا

- ادخال البيانات بطريقة صحيحة من خلال ادخال الرقم القومي والهاتف المحمول والتاريخ المرضي حال وجد.

- حجز اللقاح للمسافرين يتم من خلال اختيار مركز تطعيم المسافرين وفق المحافظة التي يسكن بها الراغب فى الحصول على الجرعة عبر الرابط المخصص لوزارة الصحة والسكان الخاص بلقاح كورونا.

- يتم بعدها موافقة المواطن على شروط اللقاح وحفظ البيانات، ليتم إرسال رسالة نصية عبرالهاتف المحمول إلى المواطن تفيد بمكان وموعد التطعيم في المراكز التي خصصتها الوزارة لتلقي لقاح كورونا للمسافرين.

أسعار استخراج شهادة معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا

وحددت وزارة الصحة رسوم استخراج شهادة معتمدة للحاصلين على لقاحات كورونا، بنحو 100 جنيه للمصريين و 10 دولارات لغير المصريين، مؤكدة أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وتابعت: أن تلك الشهادات تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي اللقاح.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، مناشدة المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس أو الزحام.