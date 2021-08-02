تعرف على قيمة التوفير عند تحويل سيارتك للغاز الطبيعي بعد زيادة البنزين

أعلنت وزارة البترول، في وقت سابق الشهر الماضي، عن رفع وزيادة أسعار البنزين، وهو بدوره ما يزيد من تكاليف ومصروفات مالكي السيارات التي تعمل بالبنزين.

وفي هذا الإطار، قالت شركة «غازتك» العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط بدلا من البنزين، إن تحويل السيارة للغاز يوفر الكثير على المستهلكين.

وأضافت أن قيمة التوفير المتحقق من تحويل السيارة للغاز الطبيعي يصل إلى 4 آلاف و950 جنيها في الشهر الواحد، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» قيمة التوفير المتحقق من استهلاك الغاز الطبيعي بدلا من البنزين كما أشارت شركة «غازتك».

أولا- لمستهلكي بنزين 80:

توفير 488 جنيها في حال كان استهلاك البنزين 5 لترات يوميا، و975 جنيها إذا كان استهلاكك 10 لترات يوميا، و1463 جنيها إذا كان استهلاكك 15 لتر بنزين يوميا، و1950 جنيها في حال استهلاك 20 لترا يوميا، و2925 جنيها إذا كان استهلاكك 30 لتر بنزين يوميا.

ثانيا- لمستهلكي بنزين 92:

يتم تحقيق وفر قدره 675 جنيها في حال استهلاك 5 لترات بنزين يوميا، و1350 جنيها في حالة استهلاك 10 لترات بنزين يوميا، و2025 جنيها في حالة استهلاك 15 لتر بنزين يوميا، و2700 جنيها في حالة استهلاك 20 لتر بنزين يوميا، و4050 جنيه في حالة استهلاك 30 لتر يوميا.

ثالثا- لمستهلكي بنزين 95:

يتم تحقيق وفر قدرة 825 جنيها لاستهلاك الغاز، مقابل 5 لترات بنزين يوميا، وتوفير 1650 جنيها في حالة استهلاك 10 لترات يوميا، و2475 جنيها في حالة استهلاك 15 لتر بنزين يوميا، و3300 جنيه في حالة استهلاك 20 لتر بنزين يوميا، وتوفير 4950 جنيه في حالة استهلاك 30 لتر يوميا.

وتبلغ قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي لنفس الكمية 525 جنيها، لاستهلاك 5 لترات بنزين يوميا، و1050 جنيه لاستهلاك 10 لترات يوميا، و1575 جنيها لاستهلاك 15 لتر بنزين، و2100 جنيه لاستهلاك 20 متر غاز، و3150 جنيه لاستهلاك 30 مترا.

وبصفة عامة، يتساوى لتر البنزين مع المتر من الغاز الطبيعي، حيث يتساوى في كمية الاستهلاك.