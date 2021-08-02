حسن يوسف: «أنا معتزلتش».. وسأصدر كتابا جديدا عن مسيرتي الفنية

نفى الفنان حسن يوسف، شائعة اعتزاله قائلا: «أنا معتزلتش ولم أعلن اعتزالي، هما معتزلني لوحدهم كده، معتبرين معتزل عشان ميشغلونيش»، لافتا إلى أنه يحضر كتاب بعنوان «نصف قرن في عالم الفن»، خاصة أنه بدأ التمثيل منذ عام 1959، في السنة النهائية في معهد العالي للمسرح.

حرق الأوبرا جريمة مكتملة الأركان

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الاثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن حرق الأوبرا الذي جرى في منتصف القرن الماضي، جريمة، لأن الأوبرا كان لها طراز مميز، يأتي السياح لزيارته والتعرف عليه.

رغبة في تعريف الجيل الجديد من الممثلين خبرته في الوسط الفني

وأوضح الفنان حسن يوسف، أنه يريد أن يخبر شباب الممثلين بتجربته في التمثيل، من خلال كتابه الحديث، لأنه مر بمشكلات ومطبات في مشواره الطويل، ويسرد حصوله على البطولة في الأفلام، وتدريبه المستمر من أجل الاستمرار في الوسط الفني.

حسن يوسف يرد على ضرورة تعاطي الفنان مكيفات

وتابع حسن يوسف: «كان دائما يقال إن الفنان لازم يكون صاحب مزاج، ويتعاطى حاجة، أنا لغيت ده تماما، وكسرته واستبدلته بالرياضة، وأنا مكنتش بعمل حاجة غير بس التمثيل، إنما أنا مكنتش شقي، والشباب المبتدئ لازم يشتغله على نفسهم كويس».