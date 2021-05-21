حسن يوسف ناعيا سمير غانم: فقدنا كوميديان كبير وربنا يصبر زوجته

نعى الفنان حسن يوسف، الراحل الفنان الكبير سمير غانم، قائلا: «فقدنا كوميديان كبير ربنا يصبر زوجته على فراقه لأنها كانت بتحبه أوى ويشفيها وتقوم من كورونا وترجع لبيتها ولبناتها يارب».

وأضاف يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «أنا كنت شاهد على قصة حب دلال عبد العزيز وسمير غانم علشان وقتها كانت هيا بتصور معايا فيلم فى البحرين وكانت عارفة انه صحبي فكانت تقعد تحكيلي واتدخل بينهم وأسمع هنا واسمع هنا كنت طرف تالت فى العلاقة كدا يعني».

وتابع: «فضلت كدا بقي طرف تالت لحد متجوزوا الحمد لله وخلفوا بنتين زى القمر دنيا وايمى وطول الوقت كنا على تواصل بنطمن علي بعض وبنسأل على بعض».

وكان الفنان الراحل سمير غانم، تعرض لوعكة صحية شديدة إثر إصابته بفيروس كورونا ومعاناته من الفشل الكلوى ما تسبب فى تدهور حالته الصحية وحدوث خلل فى وظائف الجسم.

يذكر أن عدد كبير من الفنانين، توجهوا إلى المستشفي التى كان الراحل يخضع فيها للعلاج مساء أمس، فور إعلان خبر وفاته لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الفنان سمير غنام ومنهم وفاء عامر وهشام جمال وشيماء سيف وهشام جمال.

ومن المقرر أن تقام جنازة الراحل الفنان سمير غانم اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير بالتجمع الخامس ليدفن فى مقابر الأسرة فى الوفاء والأمل.

وكان الفنان حسن الرداد كشف عن مفاجأة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، بأن الفنان سمير غانم لم يتوفى بسبب «كورونا».