«الصحة»: لقاح سينوفاك سيتاح للمواطنين خلال أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر أنتجت مليون جرعة لقاح، لكن خلال الفترة المقبلة، ستشهد إنتاج المزيد من اللقاحات، لنصل إلى 40 مليونا نهاية العام، وخلال أيام، سيُتاح لقاح سينوفاك للمواطنين.

وأضافت «عاصم» في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الاثنين، أن الإقبال على التسجيل للحصول على اللقاح مرتفع، وحتى الآن مصر قدمت 6 ملايين جرعة إلى المواطنين، مشددة على أنه خلال الفترة المقبلة، ستكون الوتيرة أسرع، وعندما تبدأ عجلة الإنتاج سيكون التطعيم سريعًا.

أما عن تقديم جرعة ثالثة إلى المُلقحين في مصر، فقالت: «هذا لم يحدث في مصر إلى الآن، والهدف هو التوسع في التلقيح بجرعتين فقط، وفي مصر ستُطبق الجرعة الثالثة في التجربة الإكلينيكية فقط، الخاصة بلقاح سينوفارم، وبها 3 آلاف مشارك، حيث يحصل المشاركون على جرعة ثالثة، لمعرفة تأثيرها ونتائج الدراسة تساعد في اتخاذ قرار التلقيح بجرعة ثالثة أم لا».

وكشفت أنهم أجروا دراسة على أسباب انتشار فيروس كورونا، ووجدوا أن الحرارة والرطوبة أحد العوامل، التي تساعد في انخفاض أو زيادة الإصابات، ولكنها ليست أول عامل، لافتة إلى أنهم تتبعوا حالات كثيرة يومًا بيوم، ووجدوا أن أول عامل في نقل العدوى هو حركة المواطنين وتصرفاتهم، أما بالنسبة لدرجة الحرارة فهناك تصرفات أخرى للمواطنين تؤثر فيها، مثل البقاء في المنازل وتشغيل المكيفات.