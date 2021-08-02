حسن يوسف: نعيش مرحلة انحدار الذوق الفني «الكل بيدور على الفلوس»

قال الفنان حسن يوسف، إننا نشهد انحدار الذوق الفني، وما يتم تقديمه في الفن، وتأخرنا كثيرا، موضحا أنه تربى على المسرح القومي الملكي، متابعا: «تأخرنا كتير أوي، وتعليقي على تمثيل حمو بيكا مع أشرف عبد الباقي في مسرحية، إن الدنيا بقت مهلبية خالص، فمتعرفش هي مهلبية أصلا ولا رز بلبن، مستوانا في الفن رجع أوي، وفي قامات بتقدم فن جميل، بس كله بيدور على الفلوس، مش مهم تيجي منين».

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه سيتحدث عن زوجته الفنان شمس البارودي، في كتابه الذي سيصدر حديثا بعنوان «نصف قرن في عالم الفن»، ويشير فيه إلى أنها كفنانة، أدت ما عليها، وتركت الفن باحترام دون أن تسيئ إلى أحد أو أن يسيئ إليها أحد.

وواصل الفنان حسن يوسف: «بقالها 38 سنة معتزلة، وأدت واجبها كفنانة وزوجة وحبيبة، ربنا يبارك فيها، اعتزلت زي الفنانة شادية اللي أول بطولة ليا كانت معاها في فيلم التلميذة، وهي كانت خلوقة وساندتي في أول دور، كأخت وصديقة، كأنها اشتغلت معايا في عشرات الأفلام، وأنا مثلي الأعلى في الوسط الفني حسين رياض اللي تبناني ورباني في المسرح القومي، وهو كان بيقدم الشباب على المسرح وأين هذه الأخلاق من الفن حاليا».