سر تعدد ألوان العملات البلاستيكية: «حسب مسكتك للورقة»

كشف خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة، عن حقيقة الألوان الموجودة على العملات البلاستيكية الجديدة والتي أثارت الجدل بين البعض، فذكر أن اللغط فقط يكمن بأن المواطنين رأوا العملات على الإنترنت وظنوا أن هذه الألوان هي من سيجدوها على العملات وهذا غير صحيح، « دي خصائص تأمينية، لو حد مسك العملة وحرك الزاوية بتاع العملة هيشوف ألوان تانية خالص».

أعلى درجات التأمين احتواء العملة على كافة الألوان

وأضاف «فاروق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن الدولة التزمت أعلى درجات التأمين على هذه العملات الجديدة، حيث إن اللون الأبيض فقط يتألف من 7 درجات، وأعلى درجات التأمين أن يتم جمع في العملة كافة الألوان، « لو مسكت العملة بزاوية 30 هتلاقوا لونين، ولو بزاوية 40 هتلاقوا 4 ألوان، لو ماسكها في إيدك عادي مش هتشوف حاجة».

من الممكن عدم رؤية أي لون على العملات الجديدة

وأردف وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة، « لو مسكتها عادي هتلاقي لونها فضي، لما تبتدي تحرك هتلاقي الألوان اللي عليها الجدل دي موجودة، دي حاجات تأمينية، التأمين بتاعها صعب جدًا بتكنولوجيا تانية خالص، مش دي الألوان اللي هنشوفها، لو اللمبة اتغيرت هتلاقي الألوان اتغيرت، دي خصائص تأمينية، مش هتشوف الألوان غير لما تغير الورقة بزاوية معينة».