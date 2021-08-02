عمرو الورداني: دار الإفتاء المصرية تقدم فتواها بالإنجليزية والفرنسية

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن متابعي دار الإفتاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا يقتصرون على المصريين فقط، لهذا حرصت دار الإفتاء، على إطلاق تطبيق يقدم فتواها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب اللغة العربية، موضحا أنه من الملاحظ للجميع، بأن ملايين متابعي دار الإفتاء داخل مصر وخارجها، أصبحوا يطلبون فتوى بالكثير من الأمور والمسائل.

وحكى «الورداني»، خلال استضافته ببرنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة extra news، اليوم، بعض التعليقات الطريفة التي تصل إلى دار الإفتاء من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحا أن أحد المتابعين مرة، علق ورد على فتوى أصدرتها دار الإفتاء بعبارة «أنت هتفتي».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الأيفيه حكم وقتها وردينا عليه، ما طبيعي أننا نفتي ما أحنا دار الإفتاء».

وأردف أن فوضى الفتاوى التي عايشناها في الفترة الأخيرة، مصدرها الرئيسي العشوائية الفكرية، لافتا إلى أنه ينصح المواطن دائما، بأن لا يستسهل طلب الفتوى، وأن يحرص أولا على محاولة التعلم والبحث في أي أمر يشغله، وإذا لم يصل إلى نتيجة، يسأل عن الفتوى في هذا الأمر بعد ذلك، أما أن يذهب مسرعا لطلب الفتوى، هذا مع الوقت سيخلق لديه نوع من الوسواس، الذي سيجعله يسأل عن أي شيء حتى لو كان واضح جليا لهم.

وصرح بأن دار الإفتاء لاحظت خلال فترات ذروة انتشار وباء كورونا في مصر، زيادة في مشاعر القلق والخوف لدى الناس، بالإضافة إلى سيطرة الوسواس على فكرهم، وحالة من حالات التشكك في كل شيء.