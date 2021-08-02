بعد زيارة رئيس الوزراء لمنزلها.. «الحاجة ليلى» تدعو للسيسي

دعت السيدة ليلى عبدالهادي، التي زارها في منزلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في عزبة الفلاحين بالمنوفية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجهت رسالة له قائلة: «ربنا يخليه ويبارك لنا فيه، ويطولنا في عمره، ويسترها معاه، ويخليه لمصر، ويجعله من أصحاب الأعمار الطويلة».

وقالت «عبدالهادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامية جاسمين طه، الاثنين، إنها كانت تعلم قبل الزيارة، إن رئيس الوزراء سيأتي إلى منزلها لزيارتها، موضحة: «قالي كل سنة وأنتي طيبة وصحتك عاملة إية وسلم عليا، وسألني عايشة مع مين، قولتله عايشة وحدي في البيت».

وأشارت إلى أنها تبلغ من العمر 70 سنة، وهي أرملة، وتحصل على معاش شهري قيمته 900 جنيه، وتعيش وحدها ولكن يزورها بين الحين والآخر إخوتها وأقاربها، موضحة أنها تقضي طوال يومها في تنظيف وأعمال المنزل.

وتابعت: «مطلبتش من رئيس الوزراء حاجة.. ونفسي تبنولي البيت بتاعي».

وعندما داعبتها جاسمين طه، وطلبت منها أن تعزمهم في منزلها قالت: «يا ألف مرحبا.. عينيا هنعملهكم أحلى أكل.. كل حاجة حلوة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة المنوفية لتفقد سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يرافقه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث زار ومرافقوه قرية دراجيل بمركز الشهداء، المستهدفة أيضًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

واستهل رئيس الوزراء زيارة القرية بتفقد مشروع إقامة مجمع الخدمات الحكومية بدراجيل، والذى يتم تنفيذه وفق نموذج موحد فى كافة المراكز المستهدفة ضمن هذا المشروع القومى العملاق.، حيث يشهد مركز الشهداء تنفيذ 6 مجمعات لخدمة المواطنين.