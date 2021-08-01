نائب محافظ المنوفية عن حياة كريمة: الأهالي شاهدوا تنفيذ وعد السيسي

استعرض محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى المحافظة، والتي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، فذكر أن مشروع «حياة كريمة» يهدف لتحسين حياة 58 مليون مواطن في القرى، كما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تابع عملية التطوير الشاملة للمنازل في القري.

إعادة بناء أكثر من 2000 منزل في قرى المنوفية

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن أهالي القرية شاهدوا ما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي به من تطوير القري وتحسين معيشة المواطنين، حيث تم بفضل توجيهات الرئيس والمسؤولين والقائمين على المبادرة بإعادة بناء أكثر من 2000 منزل في قري المنوفية.

مشروع تبطين الترع غير وجه الريف المصري

وأوضح نائب محافظ المنوفية، أن مشروع تبطين الترع غير وجه الريف المصري ويحافظ علي المياة، «نقوم بمد وتدعيم شبكات المياة والصرف الصحي للقري في مشروع حياة كريمة»، مؤكدًا أن المشروع جاء لتنمية أهالي الريف ويهدف لتحسين حياة 58 مليون مواطن في القرى ورئيس الوزراء يتابع عملية التطوير الشاملة بنفسه.

حياة كريمة يوفر مياه نظيفة وصرف صحي للقرى

وأكد أن مشروع «حياة كريمة» يوفر مياه نظيفة وصرف صحي للقرى، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي وتدعيم شبكات المياه، كما أن مشروع تبطين الترع غيّر وجه الريف المصري وحافظ على المياه، مؤكدًا أن المرحلة الأولى في المنوفية التي بدأت بالفعل في مركزي الشهدا وأشمون تشمل العمل على كافة المحاور تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتغيير وجه القرى تماما.

ووجه «موسى» الشكر لقوات المسلحة والهيئة الهندسية على ما يتم بذله من جهود في مشروع «حياة كريمة».