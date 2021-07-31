حفل أحمد سعد يرفع لافتة «كامل العدد» في المنوفية.. صور

أحيا المطرب أحمد سعد، حفلا غنائيا في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي حمل لافتة «كامل العدد».

وقدم «سعد»، خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة منها «كل يوم، ملوك، بحبك ياصاحبي»، وغيرها، والتي شهدت تفاعل الجمهور الذي شارك غنائها مع المطرب، وحرص أحمد سعد على التقاط الصور التذكارية مع جمهوره، خلال الحفل.

وبدأ الحفل في العاشرة مساء أمس الجمعة، برعاية إحدى شركات الاتصالات، ليصعد النجم أحمد سعد على خشبة المسرح ويوجه التحية لأهالي المنوفية والذين وصفهم بـ «ولاد البلد الجدعان».

هجوم الجمهور على أحمد سعد

وكان أحمد سعد واجه عددا من التعليقات السلبية بعد نشر صورته مع الداعية مصطفى حسني عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب: «الجمعة اللي فاتت قابلت الشيخ مصطفى حسني بعد صلاة الجمعة، واتصورنا مع بعض، ونزلت الصورة، حكم الناس وتعليقاتهم كان هجومي جدا، وكأن الجنة والنار اجتمعوا مع بعض في صورة واحدة!».

وأضاف: «قد إيه فرحني الشيخ مصطفى حسني لما قابلته الجمعة دي كمان، وسألته إوعى تكون التعليقات ضايقتك ولو حابب أشيلها، قالي إزاي بتقول كده! إنت صاحبي وحبيبي ويلا ناخد صورة كمان!».

واختتم المطرب قائلا «بيفرق أوي إن يكون في إيدك تكتب تعليق يجرح ويضايق حد وأنك يكون في إيدك كلمة حلوة تفرح بيها حد حتى لو مختلف عنك، شكرا يا شيخ مصطفى حسني على انفتاحك وتقبلك للآخرين، زي ما هم، وده دليل كبير أوي إنك حقيقي وإن المواعظ والمحبة اللي بتتكلم عنهم في خطبك حقيقي مش كلام بس، ويا ريت كلنا نتعلم نتقبل الآخرين أو على الأقل مانجرحش فيهم لمجرد اختلافنا عنهم وإن علاقتنا بربنا شيء خاص جدا».