10 تصريحات لهاني يونس عن رأس الحكمة وزيارة رئيس الوزراء لقرى المنوفية

كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإحدى قرى محافظة المنوفية، كما تطرق لآخر تطورات الأعمال الجارية في مدينة العلمين الجديدة، وملامح مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية لـ «يونس» ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، وتستعرض جريدة «الوطن» 10 تصريحات لمستشار رئيس الوزراء في السطور التالية:

1- رئيس الوزراء تجول في توابع القرى خلال زيارته لمحافظة المنوفية من أجل تفقد الأهالي التي سيتم إعادة تأهيل منازلهم المهدمة أو التي بُنيت بالطوب اللبن أو المغطاة بالحطب.

2- رئيس الوزراء تفقد الأماكن التي سيتم إقامة فيها مجمع الخدمات التي سيتم فيها جمع الشهر العقاري والبريد والشهر العقاري، وكذلك مشروعات الصرف الصحي

3- إنشاء مدينة العلمين الجديدة يُعد عدالة اجتماعية، إذ يتم الأخذ من القادر وإعطائه لغير القادر.

4- مدينة العلمين الجديدة تم إنشاءها على غرار أفخم المدن الساحلية في العالم أجمع، وتحتوي على مناطق تراثية وأوبرا ومكتبة ومسجد وكنيسة سيُصلى فيها أعياد الميلاد القادمة.

5- هناك عروض من عدد كبير من المستثمرين السياحيين أن تكون هناك منطقة للفنادق في مدينة العلمين الجديدة.

6- الدولة تحاول بيع وحدات أبراج مدينة العلمين الجديدة بالمنطقة الشاطئية بأعلى سعر ممكن، لأن في ذلك نفع على محدودي الدخل من المواطنين بالدرجة الأولى.

7- مدينة العلمين الجديدة يعمل فيها ما لا يقل عن 100 ألف مصري، وجنوب المدينة أقامت به الحكومة منطقة صناعية سينشأ بها عدد من المصانع

8- وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية انتهت من تخطيط مدينة رأس الحكمة، وسيجري بدء العمل فيها قريبًا.

9- مدينة رأس الحكمة ستكون على غرار مدينة العلمين الجديدة وسيجرى استغلالها بشكل أمثل وستحتوي على كورنيش.

10- الفترة الجاية إن شاء الله سنشهد توسعًا في المدن الساحلية عشان نستفيد بالمناطق المتميزة التي تملكها الدولة المصرية