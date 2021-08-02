«سعر التذكرة 20 جنيه».. تفاصيل مهرجان قلعة صلاح الدين بعد عودته

قال محمد منير، المتحدث باسم دار الأوبرا، إن وزيرة الثقافة بذلت مجهودًا كبيرًا لإعادة تنظيم مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، كونه واحدًا من المهرجانات الراسخة في قلب الوزارة وكل المصريين، فهو يخاطب المواطن المصري البسيط، لأن أجره رمزي رغم ثرائه وتنوعه.

وأضاف «منير» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي مقدمة برنامج «مساء dmc» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «سننظم حفلين يوميًا بأجر رمزي وبسيط، و20 جنيها سعر التذكرة، كما جهزت وزيرة الثقافة 4 آلاف مقعد يوميًا لاستقبال الجمهور، كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة أي أزمة تحدث من أجل ابتكار الحلول، وسنستخدم شاشات ضخمة كما سنخصص أكثر من منفذ لبيع التذاكر والدخول سيبدأ من الساعة الخامسة».

وتابع المتحدث باسم دار الأوبرا، أنه سيجرى تخصيص مسار خاص لذوي القدرات الخاصة، وسندفع بأتوبيسات خاصة لنقل الجمهور، وستكون زاوية الرؤية متاحة لكل الحضور، ونحرص على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية لأن همنا هو المواطن المصري وأن يكون فخورًا ببلده.

وأكد محمد منير المتحدث باسم دار الأوبرا، أن هذا المهرجان يروج للآثار المصرية والحضارة المصرية كأسهل طريق يمكن استخدامه لهذا الترويج، لأنه يحمل رسالة للعالم.