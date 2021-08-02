بعد الإعلان عن طرحها.. مواصفات السيارة «ماكلارين 765LT Spider» الجديدة

قبل أيام أزاحت العلامة البريطانية «ماكلارين» الرائدة في عالم صناعة السيارات الفارهة السريعة، الستار عن أيقونتها 765LT Spider الجديدة.

وترصد السطور التالية أبرز المواصفات والتجهيزات الخاصية بالسيارة الجديدة، بحسب الشركة المصنعة، وجاءت كالتالي:

- تنتمي السيارة لفئة السيارات «الكابريو» الرياضية، واقتصر إنتاجها على عدد 765 نسخة فقط.

- تعتمد السيارة على محرك V8، بسعة 4.0 لتر 4000 سي سي تربو، ينتج قوة 765 حصان، وعزم دوران يصل إلى 800 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 2.8 ثانية، وإلى 200 كم/ ساعة في غضون 7.2 ثانية.

- وزن السيارة خفيف يصل إلى 1388 كيلو جرام، ويرجع ذلك إلى الاستخدام المكثف لألياف الكربون في مكونات الجسد، ونظام العادم التيتانيوم الأخف وزنا من الفولاذ بحوالي 40%.

- تم تزويد السيارة بسقف قابل للطي، ويمكن خفضه بالكهرباء حتى سرعة تصل إلى 500كم/ ساعة، خلال 11 ثانية فحسب.

- تتوافر السيارة بأبعاد بطول يصل إلى 4600 ملم، وعرض يصل إلى 2166 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2670 ملم، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 1193 ملم.

- تتمتع السيارة بمقاعد رياضية، من ألياف الكربون، وكونسول أوسط كربوني، وجلود ألكانتارا خفيفة الوزن، ونظام صوتي فائق.

- تم طرح السيارة الجديدة بسعر يصل إلى 6 ملايين و882 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر، أنه قبل أيام ظهرت ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوف «ماكلارين» عشية الحصول جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، على حلبة سيلفرستون، بحسب ما أعلن الفريق البريطاني الخميس، في تصريحات لـ«فرانس 24».

وحسب البيان المعلن، أفاد ماكلارين أن «أي من سائقينا لم يكن على احتكاك» بالأشخاص المصابين، في إشارة إلى البريطاني لاندو نوريس، الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام قبل الجولة العاشرة لهذا الموسم، والأسترالي دانيال ريكياردو صاحب المركز الثامن.