«ماكلارين سبيدتايل» من 10 سيارات خارقة خلال 2020.. بقوة 1035حصان

خلال كل عام، تخرج العديد من طرازات السيارات المختلفة، في فئاتها السعرية والتنافسية، من حيث الإمكانات والرفاهية والتقنيات وتكنولوجيا التشغيل، والعديد من المزايا التي تجعل منها «سيارات فريدة»؛ ومن ضمن قائمة أفضل 10 سيارات فارهة خلال العام المنصرم 2020، يأتي طراز «ماكلارين سبيدتايل 2020» من الصانع البريطاني (ماكلارين)، الذي يعد من أسرع السيارات في العالم.

كما نشرت خبيرة السيارات والمدونة الأسترالية أليكس هيرشي، في فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ضمن سلسلة فيديوهات تتضمن شرح وتجربة السيارات الفارهة، وقائمة أفضل سيارات العام المنصرم 2020؛ وخلال السطور التالية رصد لأهم مواصفات وإمكانات السيارة:

تأتي السيارة مزودة بمحرك هجين مكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V8، يولد قوة مذهلة تبلغ 1035 حصان، بسعة 4.0 لتر 4000 سي سي، وأقصى عزم للدوران يصل إلى 848 نيوتن/ متر، ومنها 106 نسخ فقط، تم حجزهم مسبقًا.

تبلغ سرعة السيارة القصوى 250 ميلاً في الساعة، وتنطلق من حالة الثبات وحتى سرعة 186 ميلًا في الساعة في غضون 12.8 ثانية؛ وتأتي بطول يصل إلى 5.2 متر.

تتميز بزوج من الكاميرات الرقمية عالية الدقة التي تنزلق بشكل خفي من الأبواب عند الضغط على زر البدء، وتعد تلك الكاميرات أكثر ديناميكية هوائية من المرايا الخارجية وتوفر خطوط رؤية أوسع، كما يتم عرض موجز الكاميرا على زوج من الشاشات داخل المقصورة، و واحدة على جانبي لوحة العدادات، وهو أمر مستوحى من سيارة مكلارين F1 الأسطورية.

وتأتي السيارة بمقعد السائق مصنوع من ألياف الكربون، فيما يحجب شريط من الزجاج الكهربائي في الجزء العلوي من الزجاج الأمامي أشعة الشمسن كما توجد الكثير من أدوات التحكم في السيارة من بينها ( تلك المستخدمة لبدء تشغيل المحرك وفتح النوافذ والأبواب والموجودة في لوحات فوق رأس السائق مباشرة) وتم تصنيع أدوات التحكم والمفاتيح في السيارة من الألومنيوم المصقول يدويًا.

ومن عيوب السيارة الخارقة،والتي تسبب الكثير من المشكلات في الأمان والسلامة، لم تحصل ماكلارين سبيدتايل على تصنيف شامل لاختبار التصادم من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) أو معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS)؛ كما لا توجد بها أنظمة مساعدة السائق، ويسبب تصميمها ثلاثي المقاعد حظر استخدام الوسائد الهوائية الجانبية، بالإضافة إلى إفتقارها إلى المرايا الخارجية التقليدية.