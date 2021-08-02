«الفن.. ذاكرة الأمة».. وزيرة الثقافة تفتتح الدورة الـ42 من المعرض العام

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ42 من المعرض العام، التي تحمل عنوان «الفن.. ذاكرة الأمة»، وينظمها قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، وذلك بقاعات قصر الفنون، بحضور الدكتور أحمد رفعت سليمان قومسيير عام المعرض، ومجموعة من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

وقالت «عبد الدايم»، إن المعرض العام، يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات الفنية المتخصصة، باعتباره محفلًا لتلاقى الأجيال، ومناسبة مهمة تلقي الضوء على الظواهر التشكيلية المصرية المتفردة، مشيدة بثراء الأعمال المشاركة ومستواها الراقي، الذى جسد التعددية والتنوع، وعبر عن المناخ الإبداعي في الوطن.

عبد الدايم: المعرض العام يعد الحدث الأبرز على خريطة الفعاليات التشكيلية المتفردة

وأضافت أن الحركة التشكيلية، تعد جزءً أصيلًا من تكوين الثقافة المصرية، مشيرة إلى أهمية الفنون التشكيلية في تكوين الشخصية، وتنمية المهارات والارتقاء بالوجدان، مؤكدة دورها في نشر توعية الثقافة البصرية، ونبذ القبح والتشويه بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور خالد سرور، إن المعرض العام، يعد الحدث الأهم في رصد المشهد المصري المُعبر عن آمال وطموحات وروح الثقافة المصرية، ويعكس المكانة الرائدة للتشكيل المصري منذ أقدم العصور.

وأضاف أنه من خلاله، يثبت الفنانون قدراتهم على تقديم أعمالهم الابداعية في ظروف استثنائية، مشيرا إلى أنه يمثل ساحة فنية للتجارب وتبادل الخبرات، وبمثابة ساحة عرض رحبة، باعتباره محفلا للجمال، تترقبه وتنتظره الساحة التشكيلية المصرية كل عام.

جدير بالذكر، أن الدورة 42 من المعرض العام، تستمر حتى 30 أغسطس الجاري، وتكرم 4 فنانين، هم محيي الدين حسين، اسم الراحل صبري عبد الغني، اسم الراحل سامح البناني، اسم الراحل أحمد جاد.

ويشارك بها 287 فنانا، بـ353 عملا فنيا، تجسد العديد من المجالات الإبداعية والاتجاهات الفنية في مختلف أفرع الفن التشكيلي، منها «التصوير- التصوير جدارى- التصوير الضوئى- الخزف- النحت- الجرافيك- الفيديو أرت- الجرافيك- التجهيز فى الفراغ».

كما انه من المقرر، أن تكون مواعيد العمل المتاحة لاستقبال الجمهور خلال أيام المعرض على فترتين، من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا، ومن 5 إلى 9 مساء عدا يوم الجمعة.