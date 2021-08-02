الديهي عن تفقد مدبولي «عشش» المنوفية: رئيس وزراء بدرجة إنسان

عرض الإعلامي نشأت الديهي، صور للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده مشروعات «حياة كريمة» بقرى الشهداء بالمنوفية، موضحًا أن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء بدرجة إنسان، ومؤمن بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها، ومهموم بكل ما يفعل، موضحًا أن مدبولي ظهر في أحدى الصور مع سيدة داخل «عشتها» التي تقطن فيها، وهناك ملايين البيوت مثلها، وهو أول رئيس وزراء يظهر في هذا المشهد.

الإعلامي: « فين الناس اللي كانوا بيصدعونا بحقوق الإنسان؟»

ووجه «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، حديثه لمن وصفهم بالساخطين، قائلًا: «بص على حال غيرك وهذه ليست دعوة للفقر، يجب على المواطنين الاتحاد من أجل صناعة دولة حقيقية للمواطنين»، متسائلًا: «فين الناس اللي صدعونا بحقوق الإنسان علشان يشوفوا الواقع اللي في مصر اللي عايزين نغيره، مفيش حد بيسأل عن الغلابة بيسألوا عن حقوق المثليين الجنسيين».

كرة القدم والرياضة ليس مجال للتنمر والانتقاد

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن هناك فتنة تطل برأسها على المشهد المصري بنشاط كرة القدم، معقبًا: «الكورة رغم أنها صناعة، لكنها في الأخر ترفيه، وليست مجال للتنمر والهجوم والانتقاد، ولا يجب أن تتحول لمعركة وساحة حرب»، موضحًا أن الإعلام الرياضي المتهم ليس المسئول عن ما يحدث، كما أن الإعلام الرياضي ليس المسئول وإنما رجع صدى، فالبرامج الرياضية لا تصنع الأخبار وإنما تخرج من الأندية.

رسالة نشأت الديهي لـ «البريمو» باعتباره رئيسًا لـ«TeN»

ووجه الديهي، حديثة لمقدمي برنامج «البريمو»، الذي يبث عبر نفس الفضائية، «نحن لدينا أخلاق ووعي، وهكذا يجب أن نستمر، ولا نلتفت لأي محاولة لوقيعة أو فتنة، واللي هيغلط هيمشي، حتى لو هنقفل البرنامج مفيش مشكلة، برنامج البريمو سيصبح نموذج، ومن يخطأ لن يجلس على كرسيه مرة أخرى»، مناشدًا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بعقد اجتماع مع رؤساء الأندية، وأن يكون هناك تحرك قوي وحاسم.

رسالة نشأت الديهي لوزير الشباب والرياضة

وتابع: «الجمهور خط أحمر، ولن يتم التلاعب به، لو اضطررننا نلغي الدوري أو كرة القدم، أو نجمد الرياضة في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، فكرة القدم لا يجب أن تكون مجال للتنابذ المجتمعي».