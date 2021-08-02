رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: الحمد لله على الابتلاء

أعلن الفنان رامي وحيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه التحاليل اللازمة.

وكتب وحيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».

رامي وحيد: أنا جالي كورونا

كان رامي سمير وحيد، كشف عن سبب عدم زواجه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتزوج حتى الآن، لأنه يخاف أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، لافتًا إلى أن الحب غير مضمون، موضحا أنه كان في الماضي يفكر في فتاة أحلامه بشكل مغاير تماما عن الوقت الحالي.

وقال خلال لقائه مع برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أنا بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة»، لافتًا أنه يفكر في فتاة أحلامه، التي لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

وأوضح وحيد، أنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه، معتبرًا أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.

وأشار إلى أنه قرأ رواية ربع جرام لعصام إسماعيل، ويتمنى تحويلها لفيلم والمشاركة فيها، لافتا إلى يحب قراءة الروايات ويستمتع بها.

وتذكر رامي سمير وحيد، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه مع الفنانة نجلاء فتحي عندما كان شابا يؤدي أمامه أحد الأدوار السينمائية.

وقال وحيد، إن الفنانة نجلاء فتحي عندما شاهدته وجدته يردي قميص «مكوي»، وكانت تسريحة شعره حينها على الموضة، وكان الدور الذي يقوم به ابن المكوجي، وتفاصيل ملابسه لا تتوافق مع دوره في الفيلم.

وكشف وحيد أن الفنانة نجلاء فتحي طلبت منه أن يرتدي القميص بالعكس «بالمقلوب» وأن يقوم بتغيير طريقة تسريحة شعره حتى تتوافق مع الدور الذي يؤديه لافتًا أنها تفصيلة بسيطة ولكنها مهمة في سياق العمل.