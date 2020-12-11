رامي وحيد: استغليت علاقات والدي في البداية عشان أمثل

كشف الفنان رامي وحيد، أنه تعب كثيرا في بداية حياته حتى يحصل على أول أدواره الفنية، مؤكدا أنه استغل علاقات والداه الفنان سمير وحيد، وكان يتحدث إلى كل أصدقائه، حتى يعطوه فرصة كمساعد إخراج أولا، لأنه يريد أن تتاح له الفرصة للتواجد في مواقع التصوير، حتى يفهم كل شيء قبل البدء في التمثيل.

وأضاف "وحيد"، خلال لقائه مع برنامج "3 ستات"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن ذلك أتاح له الفرصة للعمل كموديل بالإعلانات، ولكن هذا لم يرضيه، وظل يبحث عن فرصة تمثيل، وتحدث مع المخرج محمد النجار ليساعده في عمله، كمساعد مخرج، وأخذه للمطرب مصطفى قمر، حيث كان يتعاون معه وقتها في تجربة سينمائية.

وتابع، "رحت لقيت مصطفى قمر هناك، فخدني الأستاذ محمد له وعرفني بيه، وقالوه رامي هيكون معانا في الفيلم بإذن الله، فمصطفى مسكني من إيدي وقاله لازم طبعا يبقى معانا، ده عمل معايا مشهد في أغنية (خبيني)، ولازم يعمل دور (كريم) في الفيلم، فمرة واحدة لقيت نفسي بدل ما رايح أساعد في الإخراج، بعمل دور في فيلم من بطولة مصطفى قمر".

وأوضح أنه من البداية وكان يرغب أن يكون ممثلا هاما، وليس ممثلا يقدم أدوارا خفيفة فقط، ولهذا كان يتعرف على كثيرين ويجلس معهم للاستفادة من خبراتهم، ويقرأ كثيرا، ويبحث عمن يحلم بالعمل معه ويتقرب منهم ويحاول أن يشارك في مشروعاتهم الفنية.

وأردف "وحيد"، أنه استمر على ذلك المنوال حتى حصل على دور رئيسي في فيلم "عمر وسلمى" الجزء الأول.

وشارك "وحيد" مؤخرا في بطولة إحدى الحكايات الدرامية لمسلسل "إلا أنا"، إلى جوار الفنانة درة، وجميع حكايات المسلسل حققت نجاحا، وقت عرضها.