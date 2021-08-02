عبدالحميد: نستخدم عوائد المدن الجديدة الغالية لدعم الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن هناك بعض الشروط للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهي أن يتراوح السن بين 21 سنة و50 سنة، وعدم وجود سبق استفادة لوحدات إسكان اجتماعي أو سكن تعاوني، أو قطعة أرض، أو وجود أي استفادة من مبادرات البنك المركزي المختلفة: «نستفيد من العلمين الجديدة والمدن الغالية بالحصول على عوائد من هيئة المجتمعات، ونستخدمها في دعم المرافق وتوفير تكلفة الوحدات التي تبنيها، وكلما زادت هذه العوائد، كلما زاد عدد المواطنين الذين ندعمهم والوحدات التي ننفذها، وبالتالي فإن كل ذلك يصب في مصلحة محدودي الدخل».

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»، أن دخل الأسرة لا يجب أن يزيد عن 6 آلاف جنيه أو 4500 جنيه للأعزب، موضحًا أن الأسعار تبدأ من 164 ألف جنيه للوحدة (غرفتين وصالة)، وحتى 310 ألف جنيه (3 غرف وصالة)، كما أن أغلب الوحدات التي جرى طرحها لمحدودي الدخل تبلغ 184 ألف جنيه بمساحة 90 متر (3 غرف وصالة كاملة التشطيب جاهزة للسكن فوريا).

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن تكلفة الشقة على الدولة 350 ألف جنيه بينما يحصل المواطن عليها مقابل دفع 160 ألف جنيه تقريبا، إذ أنها مدعومة بشكل كبير من الدولة ولم يجرَ تحميلها ثمن الأرض والورافق.

وأكدت، أن منظومة التمويل العقاري تعمل بشكل جيد وسريع للغاية، ما يجعل الدولة المصرية قادرة على بيعها واسترداد ثمنها، لكن هناك بعض الفجوات في الدعم النقدي حيث حصلت مصر على قرض كبير من البنك الدولي بشروط ميسرة سيتم سداده على 30 سنة، أما بقية أجزاء التمويل فإن الموازنة العامة للدولة تمولها، مثل دعم الفائدة وتكلفة المرافق، كما تحصل على حصيلة إيرادات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت: «نستفيد من العلمين الجديدة والمدن الغالية بالحصول على عوائد من هيئة المجتمعات ونستخدمها في دعم المرافق وتوفير تكلفة الوحدات التي تبنيها، والعدالة الاجتماعية تجعل من يشتري بسعر غالٍ المواطنين الذين يشترون وحدات بأسعار أقل».