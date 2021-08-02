«البنك المركزي»: مصر لم تنظم كأس العالم بسبب العملات الورقية

كشف خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار الطباعة، هدف الدولة من طباعة العملات البلاستيكية من فئة 10 و20 جنيها، موضحا أنه لابد أن نرتقي بالعملات المصرية، لافتا إلى أن جزءا من عدم نجاح مصر في تنظيم كأس العالم، وحصولها على «صفر» بسبب العملات الورقية، فكانت العملات الورقية للسائحين تداولها غير مقبول، كونها أكثر الأشياء التي تنقل البكتيريا.

هناك درجات تأمينية للعملات البلاستيكية

وعن ألوان العملات الجديدة، أضاف «فاروق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الألوان تتغير مع تحرك الورقة، وهناك درجات تأمين لها، فهناك درجة لتأكد الشخص العادي أنها غير مزورة، وهناك درجة تأمين، تتأكد منها ماكينات الصرافة، وهناك درجة تأمين يتأكد منها البنك المركزي من أجل الإطلاع على درجة التأمين، «فيه ليفيلات معينة محطوطة، ولما العملات تنزل الشارع هنشوف انطباع الشعب المصري عليها إيه».

مصر لديها مطبعة نقود في الهرم منذ 1967

وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة، أن خبرة طباعة العملات تُعد تراكمية، ليس لها كُتب أو الحصول على بكالوريوس أو دكتوراه من أجل إتقانها، «دي خبرات كثيرة جدًا متداولة، إحنا من سنة 1967 وعندنا مطبعة للنقود في الهرم، وإحنا أجيال بتسلم أجيال»، موضحًا أن هناك توجيهات بتطوير العملات النقدية، فشكل العملة لا يجوز أن يكون رديئا، عاوزين تبقى العملة بتاعتنا لا تقل جودة عن أي عملة موجودة في الدول المتقدمة».