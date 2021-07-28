البنك المركزي: أسعار البترول تسجل مكاسب رغم تذبذبها

قال البنك المركزي، إن الأسهم انتهت هذا الأسبوع، عند مستويات قياسية، رغم موجات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق في بداية الأسبوع، وجاء هذا الارتفاع بدعم من إعلان الشركات الكبرى لنتائج أعمالها، التي تضمنت تحقيق أرباح، ما عوض عن المخاوف المتعلقة بمتحور دلتا.

وفي أوروبا، كشف البنك المركزي الأوروبي، عن توجيهات مستقبلية جديدة، التي أشارت إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول وأن أي تغيير في السياسة سيكون نتيجة لظروف الاقتصاد الكلي.

وأضاف في تقرير له، أن سندات الخزانة استمرت في الارتفاع، وفي بداية الأسبوع، سجلت سندات الخزانة مكاسب بشكل ملحوظ بعد أن اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن حيث أدت حالة عدم اليقين المتعلقة بمتحور «دلتا»، إلى إثارة المخاوف بشأن قوة الانتعاش المتوقع. وفي وقت لاحق من الأسبوع، تعرضت سندات الخزانة لخسائر متواضعة حيث بدأت تلك المخاوف في التلاشي.

كما تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للأسبوع الرابع على التوالي، حيث شهد معدل العائد للسندات ذات أجل 10 سنوات انخفاضاً حادأً للغاية في بداية الاسبوع، لتسجل سندات الخزانة أكبر مكاسب يومية منذ شهر فبراير، تلاها ارتفاع استمر لجلستي تداول، قبل أن تنخفض مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع.

يتم تداول السندات لأجل عشر سنوات حاليًا بمقدار 22 نقطة أساس دون مستوي 1.50% و46 نقطة أساس دون أعلى مستوياتها خلال الوباء والبالغة 1.742%، والتي وصلت إليها في 31 مارس 2021.

وأشار التقرير الي ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضها بشدة (-6.75%) يوم الإثنين مع تركيز المستثمرين على الاتفاق التي توصلت إليه (أوبك +) الأحد الماضي لزيادة الإنتاج، حيث ستزيد المجموعة إنتاج النفط بدءًا من أغسطس وحتى ديسمبر 2021 باجمالي زيادة تدريجية تصل الى 2 مليون برميل يوميا، بواقع 400.000 برميل يوميًا كل شهر.

علاوة على ذلك، تفاقمت الخسائر في بداية الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء سلالة فيروس كورونا الجديدة «دلتا»، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي.

وبعد الخسائر الكبيرة يوم الاثنين، ارتفع النفط لبقية الأسبوع، وتحققت مكاسب النفط بعد عودة شهية المستثمرين تجاه الاصول ذات المخاطر، وبعد اتجاههم لشراء الأسهم بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق يوم الإثنين.

واستمرت مكاسب النفط بقية الأسبوع، حيث اتجه تركيز السوق إلى توقعات ارتفاع الطلب على النفط على خلفية التعافي الاقتصادي طويل الأجل، وهو ما يُتوقع أن يفوق زيادات الإنتاج التي اقترحتها (أوبك +).

ومن الجدير بالذكر، أن بيانات معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أظهرت زيادة في مخزون النفط الخام للمرة الأولى منذ مايو، إلا أن الأسواق تجاهلت هذه البيانات إلى حداً كبير.