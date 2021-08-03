شجرة لكل سائح في مرسى علم.. يزرعها بنفسه ويتردد عليها سنويا لرؤيتها

ابتكرت مجموعة فنادق سياحية بمرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، فكرة تخصيص شجرة لكل سائح يزور مرسى علم لمدة 6 مرات متتالية، على أن يزرعها بنفسه ويدوِّن عليها لافتة باسمه ويداوم على رؤيتها كل زيارة له وذلك كنوع من الانتماء للمكان وتكريم للسائح الذي يداوم على زيارة مرسى علم وهي أحد أنواع التنشيط والدعايا السياحية لتشجيع السياحة بفنادق مرسى علم.

يقول أبو الحجاج العمارى، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم وصاحب فكرة شجرة لكل سائح، إن الفكرة جاءت لتعزيز الانتماء للمكان وتشويق السائح حتى يعود مرة أخرى لفنادق مرسى علم، والأشجار تدعو إلى التفاؤل وخلق بيئة نظيفة، وهي أحد أنواع تنشيط السياحة والدعايا السياحية المجانية لفنادق مرسى علم.

ويؤكد العماري، في حديثه اليوم، لـ«الوطن»، على مدى سعادة السائحين الأجانب بالفكرة، وأن عددا كبيرا من الأجانب يأتي خصيصاً لرؤية شجرته والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في عودة تنشيط السياحة إلى شواطئ مرسي علم، خاصتا أننا وصلنا إلى زراعة 1700 شجرة للسائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والتشكيك والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى شخصيات عامة ومشاهير وفنانين من مصر ومن جميع دول العالم.

ويوضح أبو الحجاج العمارى أن الأشجار التي تتم زراعتها هي الليمون والبرتقال والرمان والزيتون وجميعها أشجار تناسب طبيعة التربة المالحة وجو البحر الأحمر، مؤكدا أن الأشجار دائما تخلق جوا بيئيا صحيا وتدعو إلى التفاؤل، موضحا أن الفكرة لاقت إعجاب السائحين الأجانب ونتلقى اتصالات دائما من أصحاب الأشجار من السائحين ووعدهم بالعودة لنا مرة أخرى.

وأشار أبو الحجاج إلى أن فنادق مرسى علم تشهد انتعاشة سياحية في الفترة الحالية تزامنا مع تزايد معدل رحلات الطيران الخارجية القادمة من الدول الأوروبية من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبولندا والتشكيك َوالمجر وأوكرانيا وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70% وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقا لقرار مجلس الوزراء مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف العماري، لـ«الوطن»، أن مصر من أولى دول العالم التي طعَّمت جميع العاملين فى النشاط السياحي، مؤكدا على تأثير ذلك بالإيجاب في استقبال أعداد كبيرة من السائحين حيث إن البحر الأحمر استقبلت قرابة مليون ونصف المليون سائح منذ بداية عام 2020 حتى منتصف 2021، وذلك فى ذروة كورونا.

وأوضح أن ذلك يدل على ثقة العالم فى مصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لها، لافتا إلى أن مطارات البحر الأحمر استقبلت 343 رحلة طيران لمطارى الغردقة ومرسى علم خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أن فور وصول السياحة الروسية لمصر متوقع ارتفاع معدلات الوصول إلى 3 ملايين سائح من الروس فقط للبحر الأحمر.