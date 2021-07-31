مرسى علم تستقبل 18 رحلة طيران سياحية اليوم

تستقبل مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، 18 رحلة طيران قادمة من المطارات الأوربية، وتقل على متنها آلاف السائحين، وذلك تزامنًا مع اختيار مدينة مرسي علم كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقًا للقوائم التي نشرها موقع «تريب ادفايزر» لأفضل الوجهات السياحية والأكثر رواجًا، طبقا للتعليقات والتقييمات التي دونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها.

من جانبه، أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، إلى انتعاش حركة السياحة بفنادق مرسي علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70%، وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، لافتًا إلى زيادة معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم حيث يستقبل الأسبوع الجاري 55 رحلة قادمة من دول أوربية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا والمجر وأوكرانيا وسويسرا والتشيك.

وكشف الخبير السياحي، عن أن مدينة مرسى علم اختيرت من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وذلك طبقا لموقع «تريب أدفايزر» (Tripadvisor)، والذي يعد أكبر منصة للسفر في العالم، كما أن شواطئ البحر الأحمر احتلت المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي لصیف 2021، وذلك وفقًا للتقرير الذي أعده محرك البحث «جوجل» عن أفضل خمس وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام، حيث حصدت مصر 218‪45 عملية بحث خلال عام 2021.