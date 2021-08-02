عودة مهرجان «القلعة» للموسيقى والغناء بإجراءات ضد «كورونا»

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، برنامج فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى بالأوبرا وتضم فعالياته 31 حفلاً موسيقياً وغنائياً متنوعاً، تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 15 أغسطس، وتستمر على مدار 16 يوماً متصلة حتى الاثنين 30 أغسطس.

استقبال 4 آلاف مُشاهد يومياً في قلعة صلاح الدين

وقالت «عبدالدايم» فى بيان اليوم، إن مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء من الفعاليات الراسخة التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا منذ عام 1990، ونجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى، مشيرة إلى أنه ملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهداً تنويرياً تلتف حوله الأسرة المصرية وضيوف مصر، من مختلف دول العالم، وتابعت أنه يعد من الأدوات الإيجابية الفاعلة لتنفيذ خطط بناء المجتمع والإنسان وتحقيق العدالة الثقافية.

شاشات عرض ومسار خاص لكبار السن

وقال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، إنه تم إعداد 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزى فى المدخل الأول للقلعة تعمل يومياً اعتباراً من الرابعة عصراً ويبدأ دخول الجمهور من الخامسة قبل بدء الحفلات بـ3 ساعات بحد أقصى 4 آلاف مشاهد يومياً، إضافة إلى رفع كفاءة خشبة المسرح وتعديل زوايا الرؤية للمشاهدين، كما تم وضع شاشات ضخمة لنقل جميع الفعاليات، وقامت إدارة الأوبرا بتوفير وسائل لنقل الجمهور مجاناً من بوابات الدخول حتى مسرح المحكى وأماكن للخدمات بجانب تحديد مسار خاص لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.