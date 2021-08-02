البنك المركزي: «محدش هيرضى يزور العملات البلاستيكية»

قال خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة النقد، إن هناك توجيهات من محافظ البنك المركزي بتحسين العملة الورقية الموجودة والتفكير في عملة أخرى ذات عُمر أطول تستطيع أن تستحمل في التداول أكثر من ثلاث أضعاف العملة الورقية، «التكلفة بتاعه العملات الجديدة البلاستيكية أغلى مرة ونصف أو مرتين من الورقية، لكن التداول بتاعها أربع مرات، وأهم حاجة صحة المواطن».

العملة تُعد مظهر الدولة.. البعض يقرأ تاريخ الدولة من العملة

وأضاف «فاروق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المواطن المصري عليه أن يفتخر بعملته، فالعملة تُعد مظهر الدولة، « لما حد ييجي يشوف العملة بتاعتك بيشوف عليها الحضارة القديمة، وممكن يقرأ تاريخ البلد من العملة»، موضحًا أن العملة الجديدة تدخل فيها أحد أنواع البلاستيك، بينما العملات الموجودة حاليًا من الورق ويدخل فيها القطن، وهو سريع الاتساخ، ضاحكًا: « حتى الناس مش بترضى تاخد الجنيه دلوقتي».

العملات البلاستيكية الجديدة تُقاوم الاتساخ

وأردف وكيل محافظ البنك المركزي، أن العملات البلاستيكية الجديدة تقاوم الاتساخ، وتستحمل التداول أربع أضعاف العملات الورقية، « التأمين بتاعها غالي جدًا، يعني مينفعش تتزور، يعني لو واحد فكر يزور الورقة بنصف ثمن العملة مش هيرضى يزورها أصلًا، بقالنا أربع سنوات من بداية ما فكرنا في المطبعة الجديدة عشان نطبع ، الهيلوجرام يُعد الثورة اللي موجودة دلوقتي في التأمين زي اليورو أو الجنيه الاسترليني، أما الشرائط المعدينة تزويرها بقى سهل جدا، المكن اللي بيعمل الكلام ده غالي جدا».