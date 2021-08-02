قبل أن تصل الخلافات للقتل.. نصائح مهمة للأزواج لحل المشكلات

بعد أن شهدت الفترة الماضية وقوع أكثر من جريمة قتل بين الأزواج، استضاف برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، الإثنين، كل من: الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، والدكتورة رشا علي الدين، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة المنصورة، والشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، للحديث عن هذا الأمر، حيث أكدوا على أنها ليست ظاهرة، ولكنها حتى لو كانت جريمة واحدة فيجب الانتباه لها.

وقدم ضيوف البرنامج، عددًا من النصائح إلى الأزواج لتلافي الخلافات، ولكي لا تتصاعد الأمور بينهما، وتصل إلى طريق مسدود، وربما القتل، ونعرض لكم هذه النصائح في السطور التالية:

التركيز على السلوكيات

وقال الدكتور وليد هندي، أستاذ الطب النفسي، إن الزوجين عندما يختلفان يجب عليهما التركيز على السلوك، وليس الشخص، ويجب انتقاد السلوك نفسه وليس الشخص الذي فعل السلوك.

كما نصح أيضا بكتابة قائمة بالأشياء التي تُغضب كل منهما من الآخر، والحوار حولها، مشددًا على ضرورة أن تكون العلاقة علاقة تكامل وليست علاقة صراع.

الطلاق حل لمن لم يجد حلًا

أما الدكتورة رشا علي الدين، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة المنصورة، فقالت: «مينفعش يصل الصراع بين المرأة والرجل إلى القتل»، مشددة على أن الطلاق ليس عار، فالزواج مودة ورحمة وإذا عجزنا فيجب الذهاب إلى الطلاق، ويجب الاهتمام بحقوق الأطفال والمطلقين.

احذروا «بيت العيلة»

الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري وصف ما يعرف بـ«بيت العيلة» بأنه «قنبلة موقوتة»، مشددًا على ضرورة أن تعيش الزوجة في منزل خاص بها، ولا يجب عليها خدمة حماتها أو والد زوجها أو أقربائه، ولا يجب أن يدخلوا عليها غرفة نومها، ويجب أن تحصل على منزلها الخاص، الذي تستمتع فيه، وبعض القضايا لو كانت الحماة لديها حكمة فلم يُقتل ابنها.

إعداد المقبلين للزواج

وشدد على أهمية الإعداد النفسي الجيد للمقبلين على الزواج، وأهمية تعلم الرضا وطول البال والصبر على المشاكل، لأن من يرغب في الصفح والغفران يستطيع أن يفعل ذلك، وجميع العلاقات قرر الله أن تقوم على العدل، مستشهدًا بالآية القرآنية التي تقول: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».