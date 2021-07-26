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القصة الكاملة لوالدة طفلة بسيون.. خلافات زوجية وجثة فوق سطح المنزل

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
06:45 م | الإثنين 26 يوليو 2021
القصة الكاملة لوالدة طفلة بسيون.. خلافات زوجية وجثة فوق سطح منزل

القصة الكاملة لوالدة طفلة بسيون.. خلافات زوجية وجثة فوق سطح منزل

شهدت قرية «الحبالة»، التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية، واقعة مؤسفة، حيث تم العثور على جثة طفلة رضيعة عمرها 4 شهور، ملقاة أعلى سطح منزل أسرتها، وبها آثار خنق حول العنق.

طفلة بسيون.. الأمن يتلقى بلاغاً بالواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة بسيون بلاغاً من أهالي قرية «الحبالة»، دائرة المركز، بالعثور على طفلة رضيعة تدعى «رحمة ع. ع.»، تبلغ من العمر 4 شهور، جثة هامدة أعلى سطح منزل أسرتها، وجري تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

طفلة بسيون.. شبهات حول الأم

تبين من المعاينة الأولية وجود أثار خنق حول عنق الطفلة الرضيعة، وأشارت الأدلة الأولية إلى أن هناك شبهات جنائية حول الأم، وبالفعل تحفظت الأجهزة الأمنية على والدة الطفلة بعد سماع أقوالها، في واقعة مقتل رضيعتها، والعثور على جثتها أعلى سطح المنزل، وأكدت مصادر وجود شبهات حول تورط الأم فيما حدث للطفلة، بسبب وجود خلافات زوجية بين والدي الطفلة.

طفلة بسيون.. خلافات زوجية وراء الحادث

وكشفت المصادر الأمنية أن هناك شبهة جنائية في الحادث، وبسؤال الأم، أفادت بأنها قامت بالذهاب إلى عمدة القرية، وشخص آخر صديق زوجها، وأخبرته أن ابنتها متغيبة من ساعات، فذهبوا معها إلى المنزل، وبالبحث عنها عثروا عليها جثة هامدة أعلى سطح المنزل، ملقاة على ظهرها، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وبينت المصادر أن التحريات أثبتت أن هناك خلافات زوجية بين والدي الطفلة.

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