«المركزي» يعلن مميزات مطبعة العملة البلاستيكية: توجد في 4 دول فقط

قال خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار الطباعة، إن المطبعة الجديدة للعملات في مصر ليس لها مثيل، من حيث المميزات في أي مطبعة على مستوى العالم، «مفيش حاجة بره بيعملوها منقدرش نعملها»، موضحًا أن الماكينات الخاصة بطباعة تلك العملات ليست موجودة سوى في أربع دول، هي مصر وإنجلترا وكندا وإستراليا، وباقي الدول تقوم بإرسال تلك العملات لإستراليا وإنجلترا من أجل سكها، مثل السعودية.

حجم العملات البلاستيكية الجديدة

وأردف أن العملة يجب أن تواكب المقاسات العالمية، «لا طبعًا مش هتبقى مقاس الموجودة حاليا الورقية، العملات الجديدة أصغر من الموجودة حاليا، يعني لو الـ 200 جنية كبيرة متقدرش تدخلها في ماكينة الـATM، ولو دخلت وهي خارجة أطرافها بتبوظ من الماكينة، حجم العملة أصبح صغيرا عما هو عليه، عشان يتواكب مع التطور العالمي في هذا الموضوع».

قمنا بعمل استثمارات خيالية في المطبعة الجديدة

وأضاف «فاروق»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها هذه النوعية من الماكينات، «إحنا عاملين استثمارات خيالية، عشان نطبع لينا ولكل الأشقاء في كل المنطقة»، موضحًا أن الدول تقدم على تطوير عملتها من أجل صحة المواطنين ومقاومة التزوير، فكلما زادت عملية التزوير، تفكر في كيفية التغلب عليه، العالم كله بيدور الآن على المناخ وصحة الإنسان وتقليل العدوى وتطوير العملات».

سبب البدء بفئة الـ10 و20 جنيه في العملات البلاستيكية

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع دار طباعة، إلى أننا الآن لا نتحدث عن العملات الجديدة كـ«عملة»، بل نتحدث عن صحة الإنسان والاقتصاد، مؤكدًا أنه تم البدء بطباعة فئة الـ10 و20 جنيها، من أجل معرفة انطباع الناس ورد فعلهم، «العملة مش بنغيرها كل يوم، لازم نشوف انطباع الناس ونحللها، وكل جه بنحطه في اعتبارنا».