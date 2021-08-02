انطلاق مؤتمر الإفتاء العالمي السادس عن مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي

انطلقت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي السادس، الذي يقام 2 و3 أغسطس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حيث بدأ المؤتمر بتلاوة القرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن إسهامات دار الإفتاء المصرية في تعظيم استفادة الإفتاء من التكنولوجيا.

ويشهد مؤتمر الإفتاء الذي يعقد تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي تحديات التطوير وآليات التعاون»، عدة جلسات على مدار يومَي المؤتمر، يشارك فيها كبار رجال الدولة، وعدد من العلماء الأجلاء والمفتين من مختلف دول العالم.

وتشهد الجلسة الافتتاحية مشاركةَ المستشار عمر مروان، وزير العدل، بكلمة مهمة في بداية الجلسة، كما تشمل الجلسة، كلمات لكل من: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، والشيخ عبدالكريم الخصاونة، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبدالرحمن الزيد، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور سعد حميد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني بالعراق، والدكتور نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، الشيخ مصطفى سيريتش، المفتي الأسبق للبوسنة والهرسك ورئيس العلماء في إقليم البلقان، وقامات كبيرة أخرى.

ويترأس الجلسة العلمية الأولى، الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ووكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، فيما يترأس جلسة الوفود الأولى، الشيخ نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية، كما يترأس الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، مفتي نيجيريا، جلسة الوفود الثانية، وتأتي الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور صالح بن حميد، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومستشار الديوان الملكي بالسعودية.

ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وَفق 4 محاور رئيسية، جميعها ترسخ لفكرة الاتفاق على آليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والمشاركة في معالجة تحديات التطور التقني والدخول بالمؤسسات الإفتائية إلى عصر الرقمنة عبر دعم التحول الرقمي.