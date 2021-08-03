برلمانية تطالب بوضع حد أدنى لأسعار السياحة الخارجية

قالت نورا علي رئيس لجنة السياحة الطيران المدني بمجلس النواب، إن أسعار السياحة في مصر قليلة، مؤكدة أنها طالبت برفع الأسعار ووضع حد أدنى لها، مستطردة: «مينفعش مصر تتباع بـ15 دولار و18 دولار في الليلة، بينما تبيع بلدان أخرى لا تمتلك مقوماتنا الليلة الواحد بآلاف الدولارات».

وأضافت علي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة» الذي يعرض عبر القناة الأولى: «شرعنا في قرار لوضع حد أدنى للأسعار، وأي شخص لا يوافق على هذا الأمر حرام عليه، لأن مكانة مصر كبيرة فهي تمتلك شواطئ وصحراء وسياحة ثقافية والكثير من المقومات التي لا تنعم بها دول أخرى».

وتابعت رئيس لجنة السياحة الطيران المدني بمجلس النواب، أن بعض الفنادق في الساحل الشمالي تبلغ تكلفتها 12 ألف جنيه في الليلة الواحدة للسائح المصري، ليرد يوسف الحسيني: «و75 ألف جنيه كمان».

وأردفت نورا علي رئيس لجنة السياحة الطيران المدني بمجلس النواب: «سياحة الأثرياء موجودة في مصر ويجب تحضير الفنادق اللازمة لها وتقديم الخدمات المناسبة، وهو سوق يجب أن نعتني به، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتحدث عن الوفود .. يعني الموانئ تبقى سهلة ويبقى في منظومة كاملة بين الوزارات ويبقى في فكر جديد، لازم نرتب البيت من جوه».

وأوضحت، أن السياحة الترفيهية تعاني من بعض المشكلات بسبب عمل غير الحاصلين على التراخيص بها، مشددةً على ضرورة إعادة ترتيب هذه الأمور وسن التشريعات المنظمة مثل قانون الشباك الواحد تجريم العمل في السياحة دون ترخيص.