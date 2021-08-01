السياحة بعد استقبال الأقصر 178 زائرا من فرنسا: مؤشر جيد ونتوقع المزيد

علقت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، على استقبال محافظة الأقصر مؤخرا، أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا، وعلى متنها 178 سائح، موضحة أن هذا الأمر مؤشر جيد على عودة حركة السياحة بشكلها، وأعدادها الطبيعية، كما كانت قبل جائحة كورونا، خاصة بعدما استقبلت نفس المحافظة، رحلة طيران عارض أخرى قادمة من دولة اسبانيا أمس.

وقالت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، اليوم الأحد، إن عودة السياحة الدولية إلى الأقصر من جديد، كان أمر متوقع من وزارة السياحة والآثار، في ضوء الإجراءات الاحترازية المشددة التي تحرص على تطبيقها الوزارة على كل المنشآت والمناطق السياحية، وكذلك في ضوء الإجراءات المختلفة التي اتخذتها مصر، حتى تنتظم حركة السياحة من جديد.

وأعربت المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، عن تمنيها بأن تكون هذه الرحلات تمثل بداية مبشرة للموسم السياحي بمحافظة الأقصر الذي يبدأ كل عام مع بداية فصل الخريف، ورغم ذلك نرى اليوم تشوق الكثير من السياح لزيارة محافظة الأقصر، وهذا ما يمثل إشارة إيجابية للغاية ويجعلهم يتوقعون المزيد من الرحلات خلال الفترات القادمة.

وأوضحت أن لفترة طويلة توقفت الكثير من الدول عن ارسال أفواج سياحية إلى مصر، ولم يكن يصل إلى مصر إلا بعض الأسواق السياحية المحدودة، ولكن حاليا نرى السوق الاسباني يرسل رحلات وكذلك السوق الفرنسي، وهذا ما يعتبر مؤشر جيد للغاية أيضا على عودة السياحة من جديد ومن أكثر من سوق سياحي مختلف.