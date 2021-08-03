يوسف الحسيني يوجه رسالة لـ إيمان الحصري: «ادعوا لها هي ودلال وياسمين»

وجَّه الإعلامي يوسف الحسيني، رسالة إلى الإعلامية إيمان الحصري، قائلا: «ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويطلعك بألف سلامة من هذه التجربة»، داعيًا جميع المشاهدين إلى الدعاء لها ولكل المرضى بالشفاء والتعافي.

وأضاف «الحسيني»، في برنامجه «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «ربنا يشفي كل شخص، ويرجع كل بني آدم لبيته معافى وسليم 100%، أرجوكم شاركوا إيمان في الدعاء، وكلنا ندعي ليها، وندعي للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز ولكل الناس، وادعوا لكل مريض بتمام الشفاء والعافية».

وتابع: «ربنا يديكي الصحة يا إيمان بإذن الله سبحانه وتعالى».

وحرصت الإعلامية إيمان الحصري على التواصل مع جمهورها، في أول تعليق لها عقب أزمتها الصحية، معربة عن شكرها للجميع على ما لاقته من حب طوال الفترة الماضية.

وكتبت إيمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أول مرة أكون قادرة إني أكتب على فيس بوك من شهور.. والله مش عارفة أقولكم إيه على كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة، وكل دعوة من القلب.. الدعاء الصادق».

وأضافت: «اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي.. ناس كتير قوي نفسي أكلمها وأقولها شكرًا.. شكرا بجد.. حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت، ودائما كانت وما زالت بتهون عليا».

واختتمت: «إن شاء الله عندي ثقة كبيرة إني هعدي التجربة الصعبة دي على خير، لأن الحقيقة ما زلت فيها، لسه مخرجتش.. ولسه محتاجة.. دعواتكم».