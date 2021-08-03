الصحة العالمية تدعو حكومة تونس إلى تسريع حملة التطعيم ضد كورونا

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن الوضع الوبائي في تونس بات يتحسن بشكل طفيف، داعية الحكومة إلى تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح ممثل المنظمة في تونس إيف سوتيران: «البيانات الوبائية تسير في الاتجاه الصحيح ولدينا شعور بأن ذروة الوباء ربما صارت خلفنا»، مضيفا: « تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة تلقت في غضون 10 أيام حوالي 7 ملايين جرعة من اللقاحات وقد تتلقى مليونين أو 3 ملايين أخرى قريبا»، وأشار إيف سوتيران، إلى أن التحدي الآن في تسريع حملة التطعيم.

الرئيس التونسي: تلقينا 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا»

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تلقت 6 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لـ«كورونا» على هيئة منح من دول صديقة، مشددا على أنه سيتم تسريع معدل التطعيم في تونس.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أمر بتنظيم يوم وطني للتطعيم للمواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، في 8 أغسطس الجاري في كافة الولايات التونسية.

وسجلت تونس خلال الأسبوع الماضي أسوأ معدل وفيات في العالم بالفيروس بلغ 10.64 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفقا لإحصاء استند للبيانات الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان، اليوم، تسجيل 1243 إصابة جديدة بـ«كورونا» و159 وفاة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.