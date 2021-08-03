معاناة 4 مشاهير مع الفيروس خلال 48 ساعة… أحدهم «مش كورونا»

ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية، 4 حالات إصابات كورونا جديدة داخل الوسط الفني، وشغلوا جمهورهم والسوشيال ميديا ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل الحالة الصحية لكل منهم..

الإعلامية مي حلمي ومعاناتها مع كورونا

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عبر حسابها على إنستجرام بالصدفة، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أن حرص على السؤال عنها عدد من جمهورها عقب اختفائها عدة أيام عن السوشيال ميديا لتعلن مي «عندي كورونا»، وبدأت تتفاعل مع جمهورها وقالت إنها تعاني من الكحة والصداع الشديد، بالإضافة إلى افتقاد حاستي الشم والتذوق، وما زالت مي حتى الآن تخضع لبروتوكول العلاج في المنزل.

إصابة الفنان أحمد فتحي بكورونا

كما تردد أيضا إصابه الفنان أحمد فتحي بفيروس كورونا، وأكد فتحي لـ«الوطن»، أنه بالفعل أصيب بالفيروس ويخضع حاليا لبروتوكول العلاج داخل المنزل وحالته مستقرة، كما قال له الأطباء، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة لاستئناف نشاطه الفني مرة أخرى.

الفنان بيومي فؤاد مش كورونا

الفنان بيومى فؤاد، أثار قلق جمهوره عليه بعد اعلان إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء تواجده في دولة الإمارات وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، قائلا: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان، أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كم الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وأكد بيومي أنه ثبت بالفحوصات والتحاليل أنه دور برد عادي وليس فيروس كورونا.

إصابة رامي وحيد

أعلن الفنان رامي وحيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه التحاليل اللازمة.

وكتب وحيد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».