إصابة السناتور الجمهوري ليندسي جراهام بـ كورونا رغم تلقيه اللقاح

أصيب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي البارز عن ولاية ساوث كارولينا، السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أمس الاثنين، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس.

وقال جراهام على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه بدأت تظهر عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مساء السبت الماضي، وتوجه إلى الطبيب، أمس الاثنين، مضيفا إنه سيخضع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف جراهام: «أشعر وكأنني مصاب بعدوى في الجيوب الأنفية وفي الوقت الحالي أعاني من أعراض خفيفة»، وأوضح السناتور الجمهوري: «أنا مسرور للغاية لأنني تلقيت اللقاح لأنه لولا التطعيم كنت سأشعر بأعراض غير التي أشعر بها الآن حتما وكانت أعراضي ستصبح أسوأ بكثير».

تحذير أمريكي من السفر إلى عدة دول بينها اليونان وإيران بسبب «كورونا»

من جانبها، حذرت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، من السفر إلى اليونان وإيرلندا وإيران والجزر العذراء الأمريكية ومقاصد أخرى، بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» هناك، كما شملت الوجهات المشمولة بهذا التحذير: ليبيا وكازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الولايات المتحدة، سجلت أمس الاثنين، 15896 إصابة ‏جديدة و67 وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34972532 حالة، فيما بلغت حصيلة ‏الوفيات إلى 611051 حالة.‏

وفي نيوزيلندا، أعلن المتحدث باسم الحكومة أن رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، خضعت لاختبار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بعد إصابتها بالزكام الموسمي.

وأشار المتحدث النيوزيلندي، إلى أن أرديرن، أصيبت بالزكام بعد الاختلاط بابنتها «3 سنوات»، مؤكدا أن رئيسة الوزراء ستتوقف عن أداء مهامها بسبب المرض، التي سيتولاها مؤقتا نائب رئيس الوزراء جرانت روبرتسون.