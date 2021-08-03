‏انخفاض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة ‏‎0.18‎‏ % عند إغلاق التداول

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول، و‏انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، ‏‎8.10‎‏ نقطة، أي ‏‎0.18‎‏% ‏ليغلق ‏‏عند ‏‏‎4387.16‎‏ ‏‏‏‏‏‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع»عند الإغلاق بنسبة ‏‎0.06‎‏‏%

كما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎97.31‎‏ نقطة، أي‏‎0.28 ‎‏%، إلى ‏‏‏‎34838.16‎‏ نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع»عند الإغلاق بلغ ‏‎8.39‎‏ نقطة‎‏، أي، ‏إلى ‏‏‏‏‏‏‏‏‎14681.07‎‏ نقطة.‏

وفي فرنسا، أغلقت «بورصة باريس»، أمس الاثنين، تعاملاتها على ارتفاع في مؤشرها بنسبة 0.95%.

وصعد مؤشر «كاك 40» بمقدار 63.14 نقطة ليصل إلى مستوى 6675.90 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت بيانات، اليوم، أن أسعار المستهلك في كوريا نمت بأكثر من 2% للشهر الرابع على التوالي في يوليو الماضي، متأتأثرا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والنفطية، مما يشير إلى زيادة الضغوط التضخمية وسط التعافي الاقتصادي.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو الماضي، من ارتفاع بنسبة 2.4% على أساس سنوي قبل شهر، وقالت «هيئة الإحصاء الكورية» في بيانات، إن توسع التضخم، يعود إلى حد كبير إلى التأثير الأساسي المنخفض العام الماضي، وقلة المعروض من المنتجات الزراعية والحيوانية وفقا للهيئة.

عربيا، قال مسؤول حكومي، أمس الاثنين، إن سلطنة عمان عدلت هيكلها لأسعار الكهرباء من أجل تزويد المستهلكين من محدودي الدخل بمزيد من الإمدادات في أعقاب شكاوى من ارتفاع حاد في فواتير الصيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح مسؤول بهيئة تنظيم الخدمات العامة في إفادة صحفية، أنه بعد تلقي أكثر من 5 آلاف شكوى، قررت السلطات توسيع فئات الاستهلاك للأسر في خطوة ستطبق بأثر رجعي لتغطية شهري مايو ويونيو.

وبموجب التعديل، سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون رسما قدره 12 بيسة «0.03 دولار» لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى 4 آلاف كيلووات/ساعة من الكهرباء، ارتفاعا من الحد الأقصى السابق البالغ 2000 كيلووات/ساعة.

وسيتمكن المستهلكون الذين يدفعون 16 بيسة لكل كيلووات/ساعة من الحصول على ما يصل إلى 6 آلاف كيلووات/ساعة، مقابل 4 آلاف كيلووات/ساعة سابقا.

من جانبه، أوضح رئيس الهيئة منصور الهنائي للصحفيين، أن معظم المواطنين يندرجون تحت هذين الفئتين، مشيرا إلى أن هناك مراجعة مستمرة ومتواصلة لمعرفة مدى تأثير ارتفاع تكلفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية كالقطاع الزراعي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.