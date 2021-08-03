كريمة عن «العنف الأسري»: ليس ظاهرة.. ونادوا والديكم بـ«أمي وأبي»

نفى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وجود ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المصري، موضحا أنّ العنف الأسري موجود منذ بدء الخليقة، ضاربًا المثل بقتل قابيل لأخيه هابيل وهم أبناء آدم وحواء، وتآمر أبناء نبي الله يعقوب عدا بنيامين على أخيهم نبي الله يوسف.

وأوضح كريمة، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ العنف الأسري ليس ظاهرة على الإطلاق في المجتمع المصري، موضحا أنّ جريمة العنف الأسري قديمة قدم البشرية، كما أنّ قصص الأنبياء فيها متقابلات، مثل والد سيدنا إبراهيم الكافر وابن سيدنا نوح الكافر وزوجة سيدنا لوط الكافرة.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنّنا لم نصل للكارثة أو لمستوى الظاهرة في العنف الأسري، مشيرًا إلى أنّ هذه الجرائم الأسرية تأخذ ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها شيء غير معتاد، عكس ما يحدث في الخارج من عدم الاهتمام بهذه الجرائم لاعتيادهم عليها.

وطالب كريمة، علماء الاجتماع بالاهتمام بقضايا الأسرة، معتبرًا أنّ الأسرة لم تنل حظها من الرعاية، وأنّ الشراسة في هذه الجرائم لم تكن موجودة في الشعب المصري، بل هي وحشية جديدة على مجتمعنا المصري، مطالبًا بتحليل ما حدث خلال الـ30 عاما الأخيرة بين علماء الاجتماع والدين.

وطالب أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بالرجوع إلى مناداة الأب والأم بأبي وأمي بدلًا من «الحاج والحاجة»، التي يقولها الشباب هذه الايام لآبائهم وأمهاتهم.