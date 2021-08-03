خطوات إجراء اختبارات القدرات بكلية السياحة والفنادق في جامعة المنيا

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا عن آلية وخطوات إجراء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2021/2022، وذلك في الفترة من يوم السبت 7 أغسطس وحتى يوم الخميس 19 أغسطس.

وتضمنت خطوات التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لإجراء اختبار القدرات، ما يلي:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (www.tansik.egypt.gov) ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي موقع (tansik.egypt.gov.eg/application).

2- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لآداء اختبار القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

3- تظهر بيانات الطالب الشخصية التي تتضمن «رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية»، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لآداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

5- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في آدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

7- يتوجة الطالب إلى الكلية لإجراء امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

8- تقوم الكلية بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الالكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات.

9- تزود الكلية برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

10- تجرى اختبارات القدرات في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك من مكتب التنسيق ولن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

11- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بآداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.

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