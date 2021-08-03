«مشروعك بدايته فكرة».. دورات تدريبية لـ«مستقبل وطن» في المنيا

نظمت أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحزب «مستقبل وطن»، في المنيا، دورة تدريبية بمقر أمانة الحزب بمركز العدوة بعنوان «مشروعك بدايته فكرة.. أبدا مشروعك»، للشباب من الجنسين.

شارك في التدريب نخبة من المدربين المعتمدين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتستمر الدورة لمدة 5 أيام حتي 7 أغسطس الجاري، بغرض مساعدة المشاركين على التعرف على أسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسات الجدوى، وإدارة المشروع، والمحاسبات المالية، لمساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، كذلك لتعريفهم بالتيسيرات الجديدة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 فيما يتعلق بإجراءات وخطوات تأسيس المشروع وكيفية التسويق.

وتأتي تلك الدورات، إنطلاقاً من برتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، في إطار السياسة التي ينتهجها حزب «مستقبل وطن»، لدعم مؤسسات الدولة وتقديم كافة أوجه الدعم للشباب وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.

يشار إلى أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبل قبل يومين، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، برئاسة دكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، لمواجهة جميع التحديات والصعوبات التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية، في المحافظة، وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى إعادة تشغيل عدد من المشروعات التي توقفت لسنوات منها مصنع العسل الأسود في ملوي وعنابر تربية الدواجن في المنطقة الصناعية وكذلك المجزر الآلي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.