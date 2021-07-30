في أول ظهور لها.. هداية ملاك تكشف كواليس فوزها ببرونزية أولمبياد طوكيو

في أول ظهور إعلامي، عقب الفوز بأول ميداليتين برونزيتين لمصر في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، حلّ اللاعبان سيف عيسى، وهداية ملاك، ضيفين على برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الجمعة، على قناة CBC.

وكشفت هداية ملاك عن كواليس لحظة انتهاء المباراة وإعلان فوزها بالميدالية البرونزية، موضحة أنها لم تصدق الموقف في البداية، ثم تلاه إحساس جارف بالفرحة، قائلة: «في الأول ماكنتش مصدقة، لأن أصلا كنت نازلة آخر جولة خسرانة شوية فكنت خايفة إن ممكن أخسر، فلما فزت كنت طايرة من الفرحة».

وتابعت: «أول ما خلصت قلت الحمد لله، حسيت إن الفوز ده هدية من ربنا ليا.. وبعدين طلعت أجري عشان أشوف سيف لأن كان الماتش بتاعه بعدي على طول».

وفي السياق ذاته، أشارت "هداية" إلى أن غياب الجماهير لم يؤثر عليها خلال البطولة، قائلة: «عدم وجود جمهور مافرقش معايا، لأني عارفة إن أهلي والناس هنا في مصر بيتفرجوا عليا ومن قلبهم كمان، فكنت مطمنة إنهم شايفيني.. وبعد الفوز على طول كلمت جوزي وبابا وماما وأخويا كان بيعيط تقريبا من الفرحة».