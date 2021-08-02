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محمود مسلم

17 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو 2020

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09:19 ص | الإثنين 02 أغسطس 2021
أولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، 17 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد -19)، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يكن أي منهم من الرياضيين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الإثنين، أنّه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 17 شخصا، 11 من المقيمين في اليابان و6 من الخارج، يرتفع العدد الإجمالي إلى 276 شخصا.

ومن إجمالي الإصابات اليومية، 9 مقاولين و6 مسؤولين على صلة بدورة الألعاب الأولمبية، ومتطوع وأحد العاملين في الإعلام، ولم يكن أي منهم يقيم في فقاعة القرية الأولمبية.

وأضافت اللجنة الأولمبية أنّه حتى أمس الأول، وصل 41 ألفا و458 شخصًا من الخارج إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.

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