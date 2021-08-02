17 إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو 2020

سجلت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، 17 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد -19)، مرتبطة بالألعاب الأولمبية خلال الـ24 ساعة الماضية، لم يكن أي منهم من الرياضيين.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الإثنين، أنّه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات البالغ عددها 17 شخصا، 11 من المقيمين في اليابان و6 من الخارج، يرتفع العدد الإجمالي إلى 276 شخصا.

ومن إجمالي الإصابات اليومية، 9 مقاولين و6 مسؤولين على صلة بدورة الألعاب الأولمبية، ومتطوع وأحد العاملين في الإعلام، ولم يكن أي منهم يقيم في فقاعة القرية الأولمبية.

وأضافت اللجنة الأولمبية أنّه حتى أمس الأول، وصل 41 ألفا و458 شخصًا من الخارج إلى اليابان للمشاركة في الألعاب.