ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 795جنيها

شهد سعر الذهب فى السوق المحلى اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات.

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 محليًّا 909 مقابل 905 جنيهات أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات، كما سجّل عيار 21 نحو 795جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 681 جنيهًا، بينما سعر الجنيه الذهب سجل نحو 6 آلاف و360جنيهًا، فيما سجل سعر الأوقية الآن 1.809.37 دولار.

هدوء فى حركة المبيعات فى السوق المحلى

في سياق متصل، قال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ ارتفاع الذهب بقيمة 4 جنيهات اليوم، جاء متأثرا بارتفاع سعر الأوقية عالميا وضعف الدولار، وهما من العوامل المؤثرة فى سعر المعدن الأصفر.

وأشار إلى أن الارتفاع غير مؤثر على حركة المبيعات التى لا تزال تعانى من الركود، لكنّه في الوقت نفسه قال إن هناك توقعات بانتعاشة فى المبيعات خلال الفترة القادمة للاستثمار لكونه لايزال وعاء آمنا للادخار في ظل جائحة كورونا وعدم استقرار الاقتصاد العالمى.

تحركات الذهب عالميا

تحرك سعر الذهب عالميا بشكل ملحوظ بداية من مساء الاثنين لأعلى مستوى له، مسجلا سعر 1815 دولار للأوقية، متأثرا بضعف الدولار الأمريكي الذى تضرر من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وعلى رأسها بيانات القطاع التصنيعي والتي جاءت أضعف من المتوقع خلال يوليو الماضي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات اليوم، دون مستويات 92.10 نقطة، وسجل حوالي 92.08 نقطة بالتزامن مع ضعف العائد على السندات الأمريكية، فارتفاع الدولار يدفع أسعار الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.

وارتفعت أسعار الذهب مع تزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، والذي بات يضرب الكثير من دول العالم، وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي مجددا خلال العام الجاري، خاصة بعد ارتفاع وتيرة إصابات متحور دلتا الجديد داخل الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان وغيرهم من الدول.