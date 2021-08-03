وزارة الري: غسيل نهر النيل والمجاري المائية منتصف أغسطس الجاري

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، معلنا أن غسيل نهر النيل والمجاري المائية سيبدأ منتصف شهر أغسطس الجاري، ولمدة شهر.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم فيضان النيل 2021 بداية أغسطس الحالي، الذي تبدأ فيه السنة المائية الجديدة في مصر، حيث يستمر الفيضان حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وشدد «عبد العاطي» خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات لتلبية كافة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف، مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

مواصلة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها في المهد

ووجه وزير الري، أثناء الاجتماع، بمواصلة رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية.

كما وجه «عبدالعاطي» خلال الاجتماع، بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ.

مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

جدير بالذكر، أنه جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2167 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ 6016 كيلومترا أخرى، وجرى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 509 كيلومترات تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 8692 كيلومترا.

وفي مجال تأهيل المساقي، جرى طرح أعمال تأهيل لـ122 مسقى بمحافظة القليوبية، بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.