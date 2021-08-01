أقل من نصف متر يفصل السودان عن منسوب فيضان النيل

أعلنت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم، أن مناسيب النيل في الخرطوم، سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان «16.50 متر» أقل من نصف متر، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، وذلك عقب تحذير للسلطات من ظهور تماسيح متوحشة وثعابين قاتلة.

وبحسب البيان اليومي للجنة الفيضان، فإن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية، بلغ اليوم، 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي 600 مليون متر مكعب.

وذكرت لجنة الفيضان أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية، بلغ 385 مليون متر مكعب، وأن معدل التصرفات خلف السدود (بملايين الأمتار المكعبة الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560).

وأكد البيان أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعا بمتوسط 25 سم، مهيبا بالمواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

وكانت ولاية سنار السودانية، أعلنت أمس، حالة الاستنفار القصوى بعد ارتفاع مناسيب مياه النيل الأزرق في معظم الأحباس بالولاية.

وحذر مدير دائرة الدفاع المدني بولاية الخرطوم في السودان عثمان العطا، مساء أمس الأول، المواطنين من الاقتراب من النيل والسباحة فيه، مع وصول النيل لمرحلة الفيضان بسبب ارتفاع مناسيب النيل الأزرق وخطورة ذلك الأمر مع ظهور تماسيح مفترسة، وفق ما نقلت وسائل الإعلام السودانية.

ولفت المسؤول السوداني إلى ظهور بعض التماسيح المتوحشة والثعابين القاتلة مما يعرض حياتهم للخطر والموت.

وحذر مدير دائرة الدفاع المدني بولاية الخرطوم، كذلك من تحرك المواعين النهرية والقوارب على مياه النيل، مشددا على أن كل من يخالف الأوامر والتعليمات الصادرة ستتخذ بحقه إجراءات قانونية صارمة.