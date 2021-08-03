64% ارتفاعا في مبيعات سيارات النقل

سجلت مبيعات الشاحنات نموا كبيرا وصل إلى 64 %، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث جرى ترخيص أكثر من 25 ألف سيارة نقل بأنواعها، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كشف بيان صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن أن مبيعات الشاحنات المجمعة محليا ارتفعت بنسبة %53، لتصل إلى 21 ألفًا و684 مركبة خلال 6 شهور من عام 2021، مقابل 14 ألفًا و195 مركبة من العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة %178 لتسجل 3775 سيارة.

وقال عبد الله علي، عضو رابطة تجار السيارات لـ«الوطن»، إن سوق سيارات النقل شهد ارتفاعا في مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة «ربع نقل» بنسبة %64.6 أي 5 آلاف و259 وحدة، مقابل 3195 مركبة العام الماضي، كما ارتفعت مبيعات المركبات المتوسطة الحجم «نصف نقل» إلى 104 سيارات.

وأكد عبدالله، أن الشاحنات «البيك أب الفان» ارتفعت بنسبة %336 بما يعادل 1706 سيارات، مؤكدا أن العلامة التجارية في سيارات النقل كانت لصالح «الشيفرولية» التي سيطرت على النصيب الأكبر من مبيعات الشاحنات بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %78 مسجلة بيع 13 ألفًا و405 سيارات.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف تجديد تراخيص شاحنات النقل الثقيل في بعض المحافظات.

وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الداخلية التي نفت تلك الأخبار، موضحة أن وحدات المرور مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع السيارات بما فيها شاحنات النقل الثقيل، بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي.